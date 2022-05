Hinteregger bestätigt Ausfall: "Werden es verkraften können"

Eintracht Frankfurts Verteidiger Martin Hinteregger hat das Europa-League-Finale in Sevilla endgültig abgehakt. "Diese Art der Verletzung hatte ich zuvor nicht gehabt. Deshalb habe ich gleich auf dem Platz gemerkt, das war’s. Die Diagnose war eigentlich nur die Bestätigung des Gefühls. Ob das jetzt, drei, vier oder sechs Wochen dauert, ist erstmal nicht wichtig, weil danach ohnehin Urlaub ist", sagte der österreichische Fußball-Profi in einem Interview, das am Montag auf der Vereinshomepage veröffentlicht wurde. Am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) bestreiten die Hessen das Endspiel gegen die Glasgow Rangers.