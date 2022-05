Aktualisiert am 17.05.2022 - 19:13 Uhr

Aktualisiert am 17.05.2022 - 19:13 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Benzin in Bayern deutschlandweit am günstigsten

Tanken ist dieses Jahr so teuer wie noch nie zuvor. In Bayern sind die Spritpreise aber im Bundesvergleich aktuell noch am niedrigsten. Sowohl Benzin als auch Diesel liegen nur knapp über der 2-Euro-Marke.