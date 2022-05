Mann greift Kripo-Beamte mit Molotowcocktail an

Als Polizisten die Wohnung eines Mannes in Starnberg betreten haben, attackierte er sie mit einem Molotowcocktail. Die Beamten zogen sich zuerst zurück, später nahmen sie den Täter in Gewahrsam.

Beamte der Kripo und Streifenpolizisten in Uniform hatten demnach am Dienstagvormittag eine "erkennungsdienstliche Behandlung" bei dem Mann geplant, wollten laut einem Polizeisprecher also zum Beispiel Fingerabdrücke nehmen. Was dem 37-Jährigen ursprünglich vorgeworfen wurde, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.