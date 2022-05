Zuggast vergisst wertvolle Geige in der Bahn

Den Nachbau einer Stradivari-Geige im Wert von etwa 11.000 Euro hat ein Unbekannter im M├╝nchner Raum in einer Regionalbahn liegen lassen. Ein Zugbegleiter entdeckte das Instrument am Dienstag in einem Zug von Mittenwald nach M├╝nchen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Mittenwald ist f├╝r seinen Geigenbau bekannt. Ob das Instrument aus dem Ort an der ├Âsterreichischen Grenze stammt, wusste die Polizei nicht. Sie sucht nun nach dem Eigent├╝mer.