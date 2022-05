BIHK-Konjunkturindex fällt unter Durchschnittswert

Preisexplosionen und gestörte Lieferketten bremsen die bayerische Wirtschaft aus. Viele Firmen sind laut Konjunkturumfrage des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK) zwar mit ihrer aktuellen GeschĂ€ftslage "noch weitgehend zufrieden". Aber die GeschĂ€ftserwartungen in Industrie und Baugewerbe seien trĂŒb, die vollen AuftragsbĂŒcher seien auch Zeichen eines Auftragsstaus: "Die Unternehmen wissen angesichts von Preissteigerungen sowie von Lieferschwierigkeiten bei Rohstoffen und Materialien oftmals nicht, wann sie die AuftrĂ€ge erfĂŒllen können und ob sich die GeschĂ€fte am Ende noch rechnen werden", sagte BIHK-HauptgeschĂ€ftsfĂŒhrer Manfred GĂ¶ĂŸl am Donnerstag in MĂŒnchen.