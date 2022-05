Die Erste: Was steckt hinter dem RĂŒcktritt? Mayer gab an, dass er krank sei. Zugleich bat er um Entschuldigung, nachdem er einem Reporter mit "Vernichtung" gedroht haben soll. Die zweite: HĂ€tte Söder nicht wissen mĂŒssen, dass Mayer mit dem Amt ĂŒberfordert sein könnte? Er soll zwar als bodenstĂ€ndig gegolten haben. Aber war auch als "WĂŒterich" bekannt, wie ihn der "Spiegel" in einem PortrĂ€t nannte. Und die Dritte: Was passiert nun mit seinem Sitz im Bundestag?