Spieler Kobylanski von Braunschweig zu 1860 München

Mittelfeldspieler Martin Kobylanski wechselt nach dem Zweitliga-Aufstieg von Eintracht Braunschweig wie erwartet zum TSV 1860 M├╝nchen. Das best├Ątigten die M├╝nchner "L├Âwen" am Donnerstag. "Mit seiner Erfahrung auch in h├Âherklassigen Ligen wird er unserem Team guttun", sagte Gesch├Ąftsf├╝hrer G├╝nther Gorenzel.

Die Braunschweiger hatten den Vertrag mit dem 28-j├Ąhrigen Offensivspieler nach dem Aufstieg nicht mehr verl├Ąngert. Kobylanski war insbesondere das Gesicht des Zweitliga-Aufstiegs 2020, spielte bei der Eintracht in den beiden vergangenen Saisons aber keine entscheidende Rolle mehr. Zu den Modalit├Ąten seines neuen Vertrags ├Ąu├čerten sich die M├╝nchner nicht. Kobylanski erzielte in 220 Spielen in den ersten drei deutschen Profiligen bereits 55 Treffer und bereitete 36 Tore vor. Beim TSV 1860 trifft er auf die Ex-Braunschweiger Marcel B├Ąr, Kevin Goden und Quirin Moll.