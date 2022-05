Studie: Mieten steigen kaum noch: Nebenkosten schießen hoch

M├╝nchen Studie: Mieten steigen kaum noch: Nebenkosten schie├čen hoch Von dpa 19.05.2022 - 12:49 Uhr Lesedauer: 2 Min. Blick auf Mehrfamilienh├Ąuser in der Innenstadt. (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Der jahrelange Anstieg der Mieten in Bayern hat laut einer Studie ein vorl├Ąufiges Ende gefunden. In diesem Fr├╝hjahr sind die Mieten f├╝r Bestandswohnungen in vielen bayerischen St├Ądten im Vergleich zum Herbst nicht mehr oder nur noch geringf├╝gig gestiegen. Das berichtete der Immobilienverband IVD S├╝d am Donnerstag in M├╝nchen. Im bayerischen Durchschnitt verlangten die Vermieter 11,80 Euro pro Quadratmeter, ebenso viel wie ein halbes Jahr zuvor. Die Durchschnittsmiete f├╝r neu gebaute Wohnungen legte demnach um zehn Cent von 13,20 Euro auf 13,30 Euro je Quadratmeter zu.

Auch in M├╝nchen als teuerster Stadt Bayerns gab es nur ein minimales Plus. In anderen Gro├čst├Ądten beobachtete der Immobilienverband zum Teil noch Mietanstiege von ├╝ber 2,5 Prozent, laut Marktbericht in Augsburg, Regensburg, N├╝rnberg und W├╝rzburg.

Gemessen an der hohen Teuerung sind Mietwohnungen in Bayern damit inflationsbereinigt sogar billiger geworden. In den reinen Mietpreisen nicht enthalten sind aber die Nebenkosten. Bayernweit kommen auf viele Mieter wegen des rasanten Anstiegs der Energiepreise hohe Nachzahlungen zu. "Das wird das Riesenproblem, wenn die Nebenkostenabrechnungen kommen", sagte IVD-Marktforscher Stephan Kippes. "Da werden dann nicht selten vierstellige Betr├Ąge f├Ąllig f├╝r eine kleine ├╝berschaubare Wohnung."