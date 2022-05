Entscheidung über Streit um Wiesn-Reservierungen im Juni

Das Oberlandesgericht (OLG) M├╝nchen will seine Entscheidung in einem Rechtsstreit um Oktoberfest-Reservierungen Ende Juni bekannt geben. Die Streitparteien haben noch bis zum 9. Juni Zeit, sich zu dem Verfahren zu ├Ąu├čern, teilte ein Gerichtssprecher nach der m├╝ndlichen Verhandlung am Donnerstag mit.