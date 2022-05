Aktionstag für Schwimmabzeichen in vielen Bädern

In mehr als 30 bayerischen B├Ądern k├Ânnen Kinder und Erwachsene am Sonntag Pr├╝fungen f├╝r Schwimmabzeichen absolvieren. Die Teilnehmer seien dabei nicht an eine Vereinsmitgliedschaft oder einen Schwimmkurs gebunden, sagte ein Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Bayern. Bei manchen Ortsvereinen m├╝ssen sich Interessenten aber f├╝r die Pr├╝fung anmelden.