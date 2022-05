Bayerisches Handwerk: Inflation frisst Wachstum

Die hohe Inflation macht das Wachstum im bayerischen Handwerk dieses Jahr weitgehend zunichte. F├╝r M├╝nchen und Oberbayern prognostiziert die dortige Handwerkskammer ein nominelles Wachstum von 7 Prozent, wie Pr├Ąsident Franz Xaver Peteranderl am Freitag sagte. "Allerdings d├╝rfte dieses Plus von der Inflation nahezu vollst├Ąndig aufgezehrt werden." Bayernweit sei die Situation ├Ąhnlich, sagte Peteranderl, der auch Pr├Ąsident des Bayerischen Handwerkstages (BHT) ist.

In einigen Gebieten wie Niederbayern und der Oberpfalz sei die Lage durch den h├Âheren Anteil an Baufirmen sogar noch etwas ung├╝nstiger, sagte der BHT-Pr├Ąsident. "Materialengp├Ąsse und die anziehenden Zinsen bilden ein toxisches Gemisch, das den Bau mittelfristig empfindlich treffen k├Ânnte", warnte er. Insgesamt bewertet Peteranderl die Konjunktur im Handwerk als fragil. So habe sich beispielsweise auch auf dem Kfz-Markt nach zwei schwachen Jahren weder das Neu- noch das Gebrauchtwagensegment erholt.