Königin Silvia über die Tücken der Demenz-Krankheit

Schwedens K├Ânigin Silvia hatte nach eigenen Worten anfangs keine Ahnung von der Demenzerkrankung ihrer Mutter Alice Sommerlath vor mehr als 25 Jahren. "Mein Vater hat meine Mutter sehr gesch├╝tzt und hat auch teilweise den Haushalt ├╝bernommen, weil sie das nicht mehr konnte", sagte die 78-J├Ąhrige am Freitag in M├╝nchen. Erst nach dem Tod ihres Vaters 1990 sei ihr aufgefallen: "Da stimmt was nicht."