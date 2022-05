Grüne beklagen Straftaten gegen Kommunalpolitiker

"Amts- und Mandatstr├Ągern auf kommunaler Ebene schlagen immer wieder Beleidigungen, Drohungen, zum Teil auch Hass und in Einzelf├Ąllen sogar Gewalt entgegen", berichtet das Innenministerium in der Antwort auf Bechers Anfrage. Aber nicht nur im Netz, auch in der analogen Welt sei eine Zunahme solcher Vorf├Ąlle festzustellen.

Viele der in der Statistik erfassten T├Ąter seien so genannte Reichsb├╝rger und Selbstverwalter - gegen diese m├╝sse der Rechtsstaat weiter konsequent vorgehen, betonte Becher. M├Âglich sei aber auch, dass auch Menschen aus der Mitte der Gesellschaft angestaute Unzufriedenheit und Hass an Mandatstr├Ągerinnen auslie├čen. "Vor allem das Internet und soziale Medien dienen hier als vermeintlich rechtsfreier Raum, in dem man schon mal Dinge schreiben kann, die man niemals einem Menschen ins Gesicht sagen w├╝rde", kritisierte er. N├Âtig sei "ein Schulterschluss zur St├Ąrkung der Demokratie vor Ort".