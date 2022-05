Salihamidzic über Zukunft von Neuer: "Auf der Zielgeraden"

Die Vertragsverl├Ąngerung von Fu├čball-Nationaltorh├╝ter Manuel Neuer beim FC Bayern M├╝nchen r├╝ckt n├Ąher. "Ich bin optimistisch, dass Manu in den n├Ąchsten Jahren f├╝r den FC Bayern spielen wird. So viel kann ich sagen: Wir sind auf der Zielgeraden", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Sonntag im Sport1-"Doppelpass". Der 36 Jahre alte M├╝nchner Kapit├Ąn sei "ein wichtiger Spieler und der Schl├╝ssel zum Erfolg".

Nach der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam best├Ątigte Salihamidzic am Sonntag auch Verhandlungen mit dessen Mitspieler Ryan Gravenberch: "Da sind wir in guten Gespr├Ąchen. Wir wollen die Mannschaft verst├Ąrken - punktuell, in der Spitze und auch in der Breite."