Motorradfahrer verunglückt bei Fahrsicherheitstraining

Ein Motorradfahrer ist in M├╝nchen beim Fahrsicherheitstraining auf einem Testgel├Ąnde schwer verungl├╝ckt. Der 45 Jahre alte Mann aus der N├Ąhe von Dorfen verlor am Samstag wegen einer Bodenunebenheit die Kontrolle ├╝ber die Maschine und st├╝rzte, wie die M├╝nchner Polizei am Sonntag mitteilte. Der 45-J├Ąhrige wurde demnach schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.