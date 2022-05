Einbrecher erbeuten in München hunderttausend Euro

Einbrecher haben in einer M├╝nchner Wohnung Geld, Schmuck und Uhren im Wert von etwa 100.000 Euro erbeutet. Die T├Ąter verschafften sich in der Nacht zum Samstag zuerst Zutritt zu einem Haus im wohlhabenden Stadtteil Lehel, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschlie├čend brachen sie die Wohnungst├╝r auf, r├Ąumten die Wertgegenst├Ąnde aus und entkamen unerkannt. Die Bewohner waren nicht daheim, Den Einbruch entdeckte am n├Ąchsten Morgen ein Nachbar.