Siemens Energy: Wende bei Windkrafttochter wird dauern

Siemens Energy erwartet auch nach einer erfolgreichen Integration der Windkrafttochter Siemens Gamesa keine schnelle Lösung der Probleme. Das liegt unter anderem an den Laufzeiten der Projekte, wie Energy-Chef Christian Bruch am Montag sagte. Der Konzern, der bisher 67,1 Prozent an Gamesa hĂ€lt, hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag angekĂŒndigt, die ausstehenden Anteile fĂŒr je 18,05 Euro kaufen zu wollen - insgesamt wĂ€ren das rund 4 Milliarden Euro.