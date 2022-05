Große Nachfrage nach 9-Euro-Tickets in München und Nürnberg

Gro├če Nachfrage nach 9-Euro-Tickets in M├╝nchen und N├╝rnberg

Der Verkauf der 9-Euro-Tickets bei der M├╝nchener Verkehrsgesellschaft (MVG) ist gut angelaufen. An den Fahrkartenautomaten und Kundencentern seien von Sonntag bis Montagmittag bereits 15.500 dieser bundesweit g├╝ltigen Tickets als Papierfahrschein verkauft worden, sagte MVG-Pressesprecher Maximilian Kaltner. Weil der Vorlauf f├╝r die erst ab Juni g├╝ltigen Tickets sehr gro├č sei, habe die MVG mit dieser Gr├Â├čenordnung gerechnet.

Die MVG habe Personal in den Kundencentern aufgestockt, unter anderem mit Fahrkartenpr├╝fern als Aushilfen dort. Es habe h├Âchstens mal zehn Minuten Wartezeit gegeben. In der MVG-App k├Ânnen Kunden das 9-Euro-Ticket erst ab 1. Juni kaufen. Wer bereits ein Abo hat, zahlt dann automatisch den verg├╝nstigten Preis und kann sein Ticket bundesweit nutzen.

Beim M├╝nchner Verkehrsverbund MVV, zu dem neben der st├Ądtischen MVG auch die DB Regio und mehrere Bahn- und Busunternehmen geh├Âren, hat den Online-Verkauf von 9-Euro-Tickets am Montag um 10.00 Uhr freigeschaltet und zun├Ąchst "ein kleines technisches Problem" gehabt. In den ersten Minuten seien rund 600 Tickets verkauft worden, sagte Sprecherin Franziska Hartmann. Inzwischen seien die Server-Kapazit├Ąten erh├Âht worden.

Der Verkehrsverbund Gro├čraum N├╝rnberg, zum dem gut 130 Verkehrsunternehmen geh├Âren, hat von Freitag bis Montagmittag rund 23.000 Online-Tickets verkauft. Der Verkauf an den Fahrkartenautomaten dauere aus technischen Gr├╝nden noch, er werde Anfang Juni starten, sagte Pressesprecherin Melinda Burmeister-Neuls. Auch in den Kundencenter in N├╝rnberg habe der Verkauf noch nicht begonnen.