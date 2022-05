Söder fordert weniger Steuern und Bürokratie für Unternehmen

Angesichts des Kriegs in der Ukraine und der steigenden Energiepreise hat Bayerns Ministerpr├Ąsident Markus S├Âder gezielte Entlastungen f├╝r die deutsche Wirtschaft gefordert. Im Rahmen eines sogenannten Belastungsmoratoriums m├╝ssten etwa Hemmnisse durch zu viel B├╝rokratie und zu hohe Steuern zur├╝ckgefahren werden, sagte der CSU-Chef am Montag in M├╝nchen nach einem Treffen seines Parteipr├Ąsidiums mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft.