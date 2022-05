Schon im Februar berichtete der Bayerische Rundfunk, dass das Bundesland Tirol wie der Freistaat Bayern einer Lösung offen gegenĂŒber stehen. Die könnte heißen: Maut.

Nur: Zu entscheiden haben das weder Tirol noch Bayern. Sondern Berlin. Bayerns MinisterprĂ€sident Markus Söder hatte diese Lösung in einem Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing vorgeschlagen. Aus dem Ministerium hieß es damals, man fĂŒhre GesprĂ€che mit Österreich, wolle sich aber nicht festlegen und prĂŒfe.

"Wenn wir bessere Instrumente, und eine solche höhere Maut ist ein besseres Instrument, haben, können wir bestimmt von den Notwehrmaßnahmen Abstand nehmen", sagte etwa Ingrid Felipe. Sie ist die fĂŒr Verkehr zustĂ€ndige stellvertretende Regierungschefin des Bundeslandes Tirol.

Blockabfertigung plagt Menschen im SĂŒden Bayerns

Einen neuen Stand hat der Bund drei Monate spĂ€ter noch nicht vermeldet. So bleibt auf der Autobahn zur Grenze vorerst alles beim Alten: Blockabfertigung und Staus. Das sei nicht mehr akzeptabel, sagt Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter. Er fordert deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich von der EU-Kommission.

"Leider sind seitens der Bundesregierung bisher zu wenig Schritte erfolgt, um die Problematik zu lösen", heißt es in einer Pressemitteilung seines Ministeriums. Die Blockabfertigung sei nur "in außergewöhnlichen und schweren Notfallsituationen zulĂ€ssig". Genau diese liege aber vor, argumentieren die Tiroler. Felipe spricht von einer "Notwehrmaßnahme".

Im Inntal ist der Verkehr immer mehr zur Belastung geworden: 2019 meldete der Verkehrsbericht des Landes Tirol rund 9.000 LKW, die tĂ€glich ĂŒber die A12 zwischen Kufstein und Innsbruck fuhren – trotz Blockabfertigung. Deshalb gibt es offenbar auch dort, wo die Grenzstaus zu Problemen fĂŒhren, Bewunderung fĂŒr die Maßnahme.

Bayern verurteilt Blockabfertigung – und zeigt Respekt

"Die machen das schon richtig, so sollten wir auch auf unserer Seite vorgehen", zitiert der BR BĂŒrger und Kommunalpolitiker in Bayern. Und Felipe gibt an, dass in Tirol noch hĂ€rtere Maßnahmen gefordert wĂŒrden. Dabei ist der Stau vor der Blockabfertigung nicht nur auf der Autobahn ein Problem: Wenn die Fahrzeuge ausweichen, wĂ€lzt sich die Blechlawine durch die Dörfer. Ortschaften mit wenigen hundert Einwohnern sind plötzlich verstopft, Busse stecken fest.

Die Inntal-Autobahn ist nicht nur deshalb so beliebt, weil sie eine der wenigen ÜbergĂ€nge zwischen Nord und SĂŒd durch die Alpen ist. LKWs fahren teils weite Umwege, um die Strecke zu nutzen, trotz Stau und Maut am Brenner. Denn gĂŒnstiger als der Weg ĂŒber die Schweiz ist die Strecke immer noch – weshalb Bayern mit einer teuren Maut regulieren will.