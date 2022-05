Umfrage: Mehrheit der Bayern zufrieden mit Staatsregierung

Mehr als die HĂ€lfte der Menschen in Bayern sind einer Umfrage zufolge mit der Arbeit der Staatsregierung um MinisterprĂ€sident Markus Söder (CSU) zufrieden. 54 Prozent gaben in einer reprĂ€sentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa fĂŒr den Verlag NĂŒrnberger Presse an, die Arbeit des Kabinetts stelle sie zufrieden, bei Söder selbst sagten dies 53 Prozent.