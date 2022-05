CTS Eventim: Trotz Rekord-Ticketabsatz keine klare Prognose

Der Veranstalter und Ticketverk├Ąufer CTS Eventim zeigt sich nach einem Gewinn zum Jahresstart optimistisch f├╝r eine deutliche Erholung von der Corona-Pandemie. "Endlich beleben sich Konzerts├Ąle und Festival-Gel├Ąnde wieder", sagte Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg bei der Vorlage des Zwischenberichts zum ersten Quartal am Dienstag in M├╝nchen. "Der starke Jahresauftakt gibt uns allen Grund zur Zuversicht, dass wir in diesem Jahr einen kraftvollen Neustart des Live-Gesch├Ąfts erleben." So h├Ątten die Ticketverk├Ąufe im April und Mai bislang deutlich h├Âher gelegen als im gleichen Zeitraum vor der Pandemie im Rekordjahr 2019. Zu konkreten Prognosen f├╝r Umsatz und Ergebnis kann sich die CTS-F├╝hrung aber noch nicht durchringen.