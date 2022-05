361 Kinder in Bayern vermisst

In Bayern werden mehrere hundert Kinder vermisst. Zum Stichtag 16. Mai waren es 361 Kinder unter 14 Jahren, wie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) am Dienstag mitteilte. Am Mittwoch ist Tag der vermissten Kinder. Viele der Vermissten - konkret 157 - sind laut Polizei unbegleitete minderj├Ąhrige Fl├╝chtlinge. Ein Gro├čteil sei in den Jahren 2015 und 2016 nach Deutschland gekommen.