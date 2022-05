FC Bayern München verpflichtet Ajax-Verteidiger Mazraoui

Der Wechsel von Au├čenverteidiger Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam zum deutschen Fu├čball-Meister FC Bayern M├╝nchen ist perfekt. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, unterschreibt der 24 Jahre alte marokkanische Nationalspieler in M├╝nchen bis 2026. Er kostet keine Abl├Âse, weil sein Vertrag in den Niederlanden in diesem Sommer ausl├Ąuft.