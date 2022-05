DB und MAN testen autonomen Lkw in Ulm

Die Deutsche Bahn und MAN wollen ab September autonom fahrende Sattelschlepper im Containerumschlag im Schiene-Stra├če-Terminal in Ulm im Alltagsbetrieb testen. MAN-Entwicklungsvorstand Frederik Zohm sagte am Dienstag in M├╝nchen, die Technik sei bereit. "Jetzt gehen wir mit dem Projekt in die Praxisphase." Ziel sei es, "autonome Lkw in Terminalverkehren ab Ende des Jahrzehnts als Serientechnik anbieten zu k├Ânnen".