Aiwanger: Wasserstoffzentrum Pfeffenhausen kommt voran

Beim Aufbau eines geplanten Wasserstoff-Zentrums im niederbayerischen Pfeffenhausen (Landkreis Landshut) geht es nach Aussage von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie W├Ąhler) voran. Das Kabinett habe am Dienstag den Weg f├╝r den Ankauf eines Grundst├╝cks frei gemacht. Bayern werde das Projekt mit mindestens 30 Millionen Euro unterst├╝tzen.

Pfeffenhausen werde sich ab 2024 auf die Wertsch├Âpfungskette der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie f├╝r Mobilit├Ątsanwendungen konzentrieren. Das Anwenderzentrum biete Unternehmen die M├Âglichkeit, Produkte zu entwickeln, zu testen und zu zertifizieren. Zur Produktion von gr├╝nem Wasserstoff soll am Standort ab 2023 ein f├╝nf Megawatt starker Elektrolyseur arbeiten.

Am Montag habe Daimler Trucks eine Zusage gegeben, in Pfeffenhausen Pr├╝fst├Ąnde zu errichten, um Lastwagen mit Wasserstoffantrieb zu testen. Die Entscheidung von Daimler Truck zeige, wie wichtig das Anwenderzentrum f├╝r die Weiterentwicklung der Wasserstofftechnologie in der Mobilit├Ąt sei. "Gerade im Schwerlastverkehr bildet Wasserstoff eine ideale Alternative zu fossilen Brennstoffen", sagte Aiwanger.