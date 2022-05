Bayern erweitert Bürgschaften für Unternehmen

Bayern bietet Unternehmen, die durch die Kriegsfolgen vor├╝bergehend in Geldnot geraten sind, erweiterte B├╝rgschaften an. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) sagte am Dienstag, unterbrochene Lieferketten erschwerten die Produktion vieler Betriebe, steigende Energie-, Rohstoff-, Transport- und Materialkosten belasteten sie.