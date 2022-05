Dichter Verkehr zu Auftakt von Himmelfahrtswochenende

Viele Menschen haben sich offenbar schon am Mittwochnachmittag auf den Weg in den Kurzurlaub gemacht. "Es ist wie erwartet sehr starker Reiseverkehr", sagte ein Sprecher des Verkehrsclubs ADAC in M├╝nchen. "Es ist jede Menge los, vor allem auf der A3 W├╝rzburg Richtung N├╝rnberg, da haben wir auch sehr viele Baustellen."