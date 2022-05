25 Schüler mit Atemproblemen ins Krankenhaus gebracht

An einer M├╝nchner Schule sind am Mittwoch 25 Kinder wegen Atembeschwerden behandelt worden. Die Ursache daf├╝r war bis zum Abend unklar. Wie die Feuerwehr berichtete, war zun├Ąchst ein Krankenwagen zu der Schule gefahren, um den Hausmeister zu versorgen. Dann meldeten sich immer mehr Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler, die ebenfalls Probleme beim Atmen hatten. Die Kinder wurden vor Ort behandelt und zur Sicherheit auch noch in Krankenh├Ąuser gebracht.