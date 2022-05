1860 München holt Rechtsverteidiger Lannert zurück

Der TSV 1860 M├╝nchen hat Christopher Lannert vom SC Verl f├╝r die kommende Saison verpflichtet. Der 23-j├Ąhrige Rechtsverteidiger spielte bereits in der Jugend f├╝r den Fu├čball-Drittligisten. "Christopher z├Ąhlte in der vergangenen Spielzeit in der dritten Liga zu den verl├Ąsslichsten Spielern mit Top-Statistikwerten auf seiner Position", erkl├Ąrte Gesch├Ąftsf├╝hrer G├╝nther Gorenzel in einer Vereinsmitteilung am Donnerstag. "Aufgrund seiner individuell starken Leistungen war er auch bei h├Âherklassigen Vereinen auf dem Zettel."