Mehr Leben auf dem Land: Ministerium wählt Modellkommunen

Vermisste in Essen tot aufgefunden

Thorsten Legat: Hodenverletzung in TV-Show

M├╝nchen Mehr Leben auf dem Land: Ministerium w├Ąhlt Modellkommunen Von dpa 26.05.2022 - 14:11 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Corona hat das Leben auf dem Land f├╝r viele attraktiver gemacht - der Freitstaat will das Wohnen dort noch interessanter machen. Dazu hat die Regierung zehn Kommunen auserkoren, die das Beste von Stadt- und Landleben verbinden. Unter dem Motto "Landstadt" wurden Ideen gesucht, "die man bisher nur aus den Trendst├Ądten Europas kannte", wie das Bauministerium am Donnerstag mitteilte. Also digitale Angebote, neue Mobilit├Ątskonzepte, gemeinschaftliche Wohnformen oder Kulturevents. Die zehn Projekte f├Ârdert jetzt das Ministerium.

Landsberg am Lech und Dorfen in Oberbayern - dort soll neuer Wohnraum Menschen aus dem Ballungsraum M├╝nchen locken. Geiselh├Âring und Spiegelau in Niederbayern wollen ein ehemaliges S├Ągewerk und eine Ex-Malzfabrik nutzen. Weiden und Neukirchen in der Oberpfalz arbeiten mit einem Schulgel├Ąnde.

Markt Mainleus in Oberfranken m├Âchte eine alte Spinnerei als Areal nutzen. Roth in Mittelfranken will auf dem ehemaligen Gel├Ąnde der Leoni Kabel GmbH einen nachhaltigen Stadtteil mit einer Mischung aus Wohnen, Arbeiten und Bildung bauen.