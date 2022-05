Riesen-Tunnel Oberau vor Garmisch eingeweiht

Es ist so weit: Der Oberautunnel vor Garmisch wird er├Âffnet. Damit kann der Dauerstau endlich ein Ende finden. Kostenpunkt des Gro├čprojekts: 260 Millionen Euro. Doch dabei bleibt es nicht ÔÇô weitere Tunnel sind in Planung.

Als erstes fuhren "Tunnelpatin" und Biathletin Magdalena Neuner aus Garmisch-Partenkirchen, und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in Cabrios in die R├Âhren. Dobrindt hatte als damaliger Bundesverkehrsminister Millionen f├╝r das Bauvorhaben in seinen Wahlkreis geholt. In der Region firmiert er auch als "Tunnelgott".

Bayern: Umweltsch├╝tzer warnen vor Tunnelbauten

Am Donnerstag durften Fu├čg├Ąnger, Radfahrer und Blader in die R├Âhren, am Freitag folgen Autos. Kernst├╝ck ist der knapp drei Kilometer lange Tunnel mit zwei unabh├Ąngigen R├Âhren. Diese kommen s├╝dlich von Oberau wieder ans Licht und schlie├čen an das schon mit einem Tunnel ausgebaute St├╝ck der B2 beim Nachbarort Farchant an. Insgesamt ist die Umfahrung 4,2 Kilometer lang, der Bund investierte 260 Millionen Euro.