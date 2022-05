Kleine Revolution in Bayern – CSU-Politiker will Cannabis legalisieren

Bayerischen Kiffern ist das Mitleid gewiss. Die strikte Haltung der Regierungspartei CSU ist bekannt, immer wieder greift die Polizei hart gegen Grasdealer durch – aber auch gegen einfache Konsumenten. Jetzt arbeitet die Bundesregierung gegen den Widerstand der Union an einer Legalisierung. Und so traut sich ein Cannabis-BefĂŒrworter aus der Deckung – und das ausgerechnet in der MĂŒnchner CSU.

MĂŒnchner CSU-Stadtrat fordert Gras-Legalisierung

Wohlgemerkt: Theiss, Oberarzt und Professor fĂŒr Innere Medizin an der Ludwig-Maximilians-UniversitĂ€t, ist kein Kiffer. Er findet Cannabis auch nicht harmlos. Er versteht nur nicht, "warum Cannabis verteufelt wird, wĂ€hrend am legalen Alkoholkonsum pro Jahr 60.000 Menschen in Deutschland sterben". So schreibt er es in einem Facebook-Beitrag, den er am Donnerstag veröffentlicht hat.