Tödlicher Streit in Münchnen: Tatverdächtiger gefasst

Sechseinhalb Wochen nach einem t√∂dlichen Streit in der M√ľnchner Innenstadt ist ein Tatverd√§chtiger gefasst worden. Der Mann sitzt wegen Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Er soll einen 25 Jahre alten Kontrahenten niedergestochen haben. Der Somalier starb wenig sp√§ter in einem Krankenhaus.