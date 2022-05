Aktualisiert am 27.05.2022 - 19:29 Uhr

Hinterbliebene wollen Gedenkfeier in M├╝nchen boykottieren

M├╝nchen: Auch 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat bleiben Fragen offen

Bei den Olympischen Spielen in M├╝nchen hatten pal├Ąstinensische Attent├Ąter am 5. September 1972 die Unterkunft der Israelis gest├╝rmt und Geiseln genommen. Sp├Ąter verlagerte sich das Geschehen auf den Flugplatz F├╝rstenfeldbruck bei M├╝nchen.

Die Attent├Ąter wollten nach Kairo in ├ägypten ausfliegen. Der Versuch, die Geiseln zu befreien, endete in einer Katastrophe. Am Ende waren elf Olympia-Teilnehmer, ein bayerischer Polizist und f├╝nf Terroristen tot.