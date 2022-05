SPD: Eigenes bayerisches Entlastungspaket für die Bürger

"Die Lebenshaltungskosten, vor allem auch die Mieten, sind in Bayern schon ohne die stark gestiegenen Energiekosten vergleichsweise hoch", konstatierte von Brunn. "Dagegen wollen wir als bayerische SPD etwas tun und das Entlastungspaket der Bundesregierung noch erg├Ąnzen, um vor allem Familien und Menschen mit niedrigeren Eink├╝nften zu helfen." Familien mit Schulkindern will die SPD durch eine Ausweitung des Fr├╝hst├╝cksprogramms an den Schulen zus├Ątzlich unterst├╝tzen.