Land: Soziale Plattformen bei Hassbeiträgen bestrafen

L├Âschen soziale Netzwerke Hassbeitr├Ąge nicht umgehend, sollen sie k├╝nftig nach dem Willen des Vorsitzenden der Justizministerkonferenz st├Ąrker zur Verantwortung gezogen werden. "Wer Todesdrohungen oder Terror-Ank├╝ndigungen nicht l├Âscht oder sperrt, muss nach dem Willen Bayerns strafrechtliche Konsequenzen f├╝rchten", sagte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) am Samstag in M├╝nchen. Einen Antrag dazu wolle er bei der Konferenz mit seinen Kollegen aus Bund und L├Ąndern in Schwangau (Landkreis Ostallg├Ąu) am 1. und 2. Juni vorlegen.