Bob-Silbermedaillengewinnerin kehrt gut in Sprint zurück

Bob-Silbermedaillengewinnerin kehrt gut in Sprint zur├╝ck

Sprinterin Alexandra Burghardt ist nach ihrer olympischen Silbermedaille im Bob gut auf die Leichtathletik-Bahn zur├╝ckgekehrt. Die deutsche Meisterin ├╝ber 100 und 200 Meter gewann am Sonntag bei nasskaltem Wetter in M├╝nchen ├╝ber 100 Meter in 11,38 Sekunden. "Unter den Umst├Ąnden passt die Zeit", sagte Burghardt. "Es war f├╝r mich einfach wieder wichtig, einen Leichtathletik-Wettkampf zu bestreiten."