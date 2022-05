Hunderttausende 9-Euro-Tickets sind deutschlandweit seit dem Start des Angebots schon verkauft worden. Wie oft die Menschen damit fahren, wie weit, zu welchen Uhrzeiten ÔÇô das ist alles ungewiss. Voll d├╝rfte es vor allem im Berufsverkehr werden, wenn in Ballungsr├Ąumen ohnehin h├Ąufig Gedr├Ąnge herrscht, und an Wochenenden in schon jetzt oft vollen Z├╝gen zu Ausflugszielen.