Mittelfeldspieler verlässt den FC Bayern nach fünf Jahren

Mittelfeldspieler Corentin Tolisso verl├Ąsst nach f├╝nf Jahren den deutschen Fu├čball-Rekordmeister FC Bayern M├╝nchen. "Er hat sich auch in schwierigen Phasen nie aus der Bahn werfen lassen und immer alles f├╝r den FC Bayern gegeben. Wir w├╝nschen ihm auf seinem weiteren Weg viel Erfolg", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Montag in einer Vereinsmitteilung.