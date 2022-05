Aktualisiert am 31.05.2022 - 11:19 Uhr

Aktualisiert am 31.05.2022 - 11:19 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Am M├╝nchner Hauptbahnhof hat die Bundespolizei einen E-Rollerfahrer im L├Âwenkost├╝m angehalten. Die Verkleidung des Mannes war nicht das Einzige, was die Beamten ├╝berrascht hat.

Ein als L├Âwe kost├╝mierter E-Rollerfahrer hat im M├╝nchner Hauptbahnhof die Bundespolizei ├╝berrascht. Bei der Kontrolle stellten die Beamten n├Ąmlich fest, dass der Roller samt einem darauf befestigten Paket gestohlen war. In diesem habe sich Alkohol im Wert von 550 Euro befunden, teilte die Bundespolizei am Dienstag in M├╝nchen fest.