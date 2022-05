Langes Wochenende und Pfingstferien: Viele Staus erwartet

Mit dem Beginn der Pfingstferien erwartet der Verkehrsclub ADAC zahlreiche Staus vor allem auch auf Bayerns Stra├čen. Die Reisewelle werde wohl wieder so stark wie vor der Corona-Pandemie, sagte ADAC-Verkehrsexperte Alexander Kreipl am Dienstag in M├╝nchen. Vor allem Ziele im S├╝den wie Italien oder Kroatien seien beliebt, was vor allem zu Belastungen auf den Autobahnen um M├╝nchen und in S├╝dbayern f├╝hren werde. Hinzu k├Ąmen voraussichtlich verstopfte Stra├čen in beliebten Ausflugsgebieten.