Landtag beschließt begrenztes Ausschuss-Streaming

Wichtige Ausschusssitzungen im bayerischen Landtag werden auch in Zukunft - nach der Corona-Krise - live ins Internet ├╝bertragen. Zwar werden angesichts hartn├Ąckiger Widerst├Ąnde vor allem in der CSU nicht s├Ąmtliche Sitzungen gestreamt und auch nicht komplett - wohl aber alle Berichte von Ministern samt Diskussion, alle Expertenanh├Ârungen und Fachgespr├Ąche. Eine entsprechende ├änderung der Gesch├Ąftsordnung beschloss der Landtag am Dienstag in M├╝nchen. S├Ąmtliche Sitzungsr├Ąume sollen nach und nach mit der daf├╝r n├Âtigen fest verbauten Video-Technik ausgestattet werden.