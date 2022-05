Franz Herzog von Bayern erhält Romano-Guardini-Preis

Franz Herzog von Bayern ist fĂŒr sein kulturelles und wissenschaftliches Engagement mit dem Romano-Guardini-Preis der Katholischen Akademie in Bayern geehrt worden. Insbesondere die Kunst und Kunstvermittlung rĂŒckten den 88-jĂ€hrigen Chef des Hauses Wittelsbach in die NĂ€he Guardinis, begrĂŒndete Carla Schulz-Hoffmann die Auszeichnung namens der Akademieleitung. Aus Sicht des Theologen und Religionsphilosophen Guardini habe gerade die Auseinandersetzung mit Kunst den Menschen zur Wirklichkeit hin befreit: zum Guten, zum Wahren und zu Gott.

Die Verleihung fand am Dienstagabend in MĂŒnchen statt. Unter den GĂ€sten waren Kardinal Reinhard Marx und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Überreicht wurde der mit 10.000 Euro dotierte Preis von Akademiedirektor Achim Budde.

Jesuitenpater Friedhelm Mennekes ging in der Laudatio insbesondere auf das Wirken des PreistrĂ€gers als Förderer zeitgenössischer Kunst ein, das sich etwa in seinem Engagement fĂŒr den Galerieverein zeigte. Franz von Bayern sei klar gewesen, dass moderne Kunst die Gegenwart aufgreife und gestalte, so Pater Mennekes.