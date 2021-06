Münster

20-Jähriger bei Messerangriff lebensgefährlich verletzt

12.06.2021, 12:51 Uhr | dpa

Bei einer Auseinandersetzung unterhalb einer Brücke am Aasee in Münster ist ein 20-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe es einen Streit zwischen zwei Gruppen mit jeweils etwa acht Menschen gegeben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag gemeinsam mit. Der Verletzte sei am späten Freitagabend mit Stichverletzungen im Bauch- und Oberkörperbereich in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert worden. Das Opfer schwebte den Angaben zufolge am Samstagmittag nicht mehr in Lebensgefahr.

"Nach ersten Erkenntnissen trafen die Kontrahenten zufällig aufeinander", erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Die Hintergründe des Angriffs seien noch unklar. Der unbekannte Tatverdächtige flüchtete. Die Suche verlief laut Polizei bislang erfolglos. Eine Mordkommission ist im Einsatz.