Vor 50 Jahren in Münster: Erste Homosexuellen-Demo

29.04.2022, 01:52 Uhr | dpa

50 Jahre nach der ersten Demonstration für die Rechte und die Akzeptanz von Homosexuellen in der Bundesrepublik Deutschland lädt das KCM Schwulenzentrum Münster zusammen mit der Stadt heute zu einem Empfang in das historische Rathaus ein. Gastredner ist Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Zeitzeugen werden über die historischen Tage, die Vorbereitung und die Reaktionen der Menschen berichten. Darunter sind der Sexualtherapeut und Autor Martin Dannecker und Sigmar Fischer. Fischer war zwar als Student an der Vorbereitung der Demo aktiv beteiligt, war dann aber verhindert. Ausgerechnet an diesem Wochenende beorderte ihn sein Vater nach Hause: Es folgte die Offenlegung seiner sexuellen Orientierung ("Coming-Out") gegenüber seinen Eltern, während im konservativen und katholischen Münster am 29. April 1972 Gruppen aus ganz Deutschland mit rund 150 Homosexuellen demonstrierten.