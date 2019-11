München-Flughafen

Streik der Flugbegleiter: In München fallen 260 Flüge aus

07.11.2019, 08:43 Uhr | dpa

Am Münchner Flughafen fallen am Donnerstag aufgrund des Streiks der Flugbegleiter 260 Starts und Landungen aus. Trotzdem sei es in den Terminals vorerst ruhig, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Die Schalter blieben am Morgen leer. In Nürnberg bleiben verhältnismäßig wenig Maschinen am Boden. Insgesamt sind derzeit sechs Starts und Landungen betroffen, wie ein Sprecher des Nürnberger Flughafens mitteilte. Auch am Freitag sind dort sechs Flüge betroffen, alle Starts von Nürnberg nach München würden planmäßig durchgeführt.

Bundesweit hat die Lufthansa insgesamt 1300 Flüge gestrichen. Die Gewerkschaft der Flugbegleiter Ufo hat zu dem Streik aufgerufen, der mindestens 48 Stunden dauern soll. Rund 180 000 Passagiere sind von den Flugausfällen betroffen.