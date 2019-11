Tausende Besucher

Nürnberger Christkind eröffnet den Christkindlesmarkt

29.11.2019, 20:08 Uhr | dpa , t-online.de

Tausende Besucher waren zum Start des Nürnberger Christkindlesmarkt gekommen. Mit den Worten "Und wer da kommt, der soll willkommen sein" hat das Christkind den Markt um den Hauptplatz eröffnet.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist in die neue Saison gestartet. Um 17.30 Uhr hat die 17-jährige Benigna Munsi – das Christkind der nächsten zwei Jahre – auf der Empore der Frauenkirche in Nürnberg den Markt feierlich eröffnet. Ihre Eröffnungsrede hat sie mit den berühmten Worten "Und wer da kommt, der soll willkommen sein" beendet.

Rund um den Hauptmarkt vor der malerischen Kulisse der gotischen Altstadtkirche können Besucher nun wieder bis Heiligabend nach Christbaumschmuck, Krippen und Weihnachtsgeschenken stöbern sowie Chören und Musikgruppen zuhören.

Beleuchteter Nürnberger Christkindlesmarkt vor dem Rathaus: Vom 29. November bis zum 24. Dezember ist dieser berühmte Weihnachtsmarkt geöffnet. (Quelle: imagebroker/imago images)



Zahlreiche Händler bieten die traditionellen Nürnberger Lebkuchen, Früchtebrot oder "Drei im Weggla", die Nürnberger Rostbratwürste, an. Eine historische Straßenbahn lädt zur "Glühweinfahrt" durch Nürnberg ein. Auf die kleinen Besucher warten auf der Kinderweihnacht am Hans-Sachs-Platz historische Fahrgeschäfte und ein Kinderkulturprogramm. Bis zum letzten Tag, dem 24. Dezember, erwarten Polizei und Stadt etwa zwei Millionen Besucher.

Vorgängerin des diesjährigen Christkinds auf USA-Reise

Schon am 21. November sprach das "Auslandschristkind", Munsis Vorgängerin Rebbeca Ammon, auf dem "Christkindl Market" in Nürnbergs US-Partnerstadt Atlanta den berühmten Prolog auf Deutsch und Englisch. Am Samstag und Sonntag eröffnet es weitere Märkte in Baltimore und Philadelphia. Traditionell unterstützt das Nürnberger Christkind nach seiner zweijährigen Amtszeit das aktuelle Christkind als Botschafterin Nürnbergs im Ausland.







Eine Jury hatte Munsi für zwei Jahre zum Christkind gewählt. Für Aufregung hatte daraufhin ein rassistischer Kommentar auf der Facebook-Seite eines AfD-Kreisverbandes gesorgt. Munsis Vater stammt aus Indien, hat aber seit Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft.