Nürnberg

Zukunftsmuseum konfrontiert Besucher mit Science-Fiction

02.12.2019, 13:14 Uhr | dpa

Das Zukunftsmuseum in Nürnberg nimmt Gestalt an. Die Zweigstelle des Deutschen Museums in München möchte nicht nur Zukunftsthemen und technische Visionen vorstellen, sondern auch mit den Besuchern über deren Hoffnungen, Wünsche und Ängste angesichts von Science-Fiction diskutieren. "Genau das ist es, was das Deutsche Museum Nürnberg weltweit einzigartig macht", sagte Andreas Gundelwein vom Deutschen Museum am Montag. Zu jeder vollen Stunde werde es eine Diskussionsrunde zu ethischen Fragen geben. Besucher können außerdem in der Ausstellung zum Beispiel votieren, welche geklonte Pflanze geschreddert wird und wie das Designer-Baby der Zukunft aussieht. Alle zwei Jahre soll die Ausstellung komplett umgebaut werden. Das knapp 30 Millionen Euro teure Museum soll Ende 2020 eröffnen.