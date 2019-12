Nürnberg

Streit um Hitzepausen: Betriebsräte dürfen bleiben

18.12.2019, 14:08 Uhr | dpa

Im arbeitsrechtlichen Streit um Hitzepausen beim fränkischen Playmobil-Hersteller Geobra Brandstätter hat das Arbeitsgericht Nürnberg die Klage des Arbeitgebers zurückgewiesen. Die Betriebsräte hätten mit ihrer Empfehlung an die Beschäftigten, in der Sommerhitze Pausen von jeweils zehn Minuten pro Stunde einzulegen, keine grobe Pflichtverletzung begangen, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Die Entscheidung war am Mittwoch gefallen.

Der Playmobil-Hersteller hatte mehreren Betriebsräten vorgeworfen, im Sommer 2018 wegen der Hitze eigenmächtig zu Hitzepausen aufgerufen zu haben. Die Betriebsräte hätten damit die Arbeitnehmer zu eigenmächtigem Handeln aufgerufen. Geobra wollte die betroffenen acht Betriebsräte aus der Arbeitnehmervertretung ausschließen lassen. Dem folgte das Gericht nicht.